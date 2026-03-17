エディオンは、エポック社とのコラボレーションによるエディオンオリジナル玩具「サッカー盤 ロックオンストライカー サンフレッチェ広島 エディオンピースウイング広島 ver」を4月11日に発売する。エディオンの玩具取扱店と「エディオンネットショップ」で販売し、価格は8000円。●選手サイン入りグッズが当たるチャンスも！エディオンは、広島県広島市をホームタウンとするプロサッカーチーム「サンフレッチェ広島」のクラブ