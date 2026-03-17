3月16日、&TEAM（エンティーム）の3rd EP『We on Fire』のリリースに先駆けて先行配信された「桜色Yell」のLive Clipが公開。これに合わせ、映像内で使用された桜のセットで撮影された幻想的なソロショットやハグ動画が公開され、ファンの注目を集めている。 【写真】①②③桜に美しく映える&TEAMメンバーのビジュアル【動画】④ハグ動画⑤「桜色Yell」Live Clip ■K・F