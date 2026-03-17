【その他の画像・動画等を元記事で観る】 目黒蓮が伝説の殺し屋・坂本太郎を演じる話題の映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）より、作品の世界観と魅力がたっぷり詰まった、初公開カット含む場面写真が大量解禁された。 ■いまだかつてないギャップが日本と世界を撃ち抜くエンターテインメント大作『SAKAMOTO DAYS』 キャストやビジュアル、予告映像が解禁されるたびに、各キャラクターや作品の世界観の再現度と