オープンワーク [東証Ｇ] が3月17日大引け後(17:00)に業績・配当修正を発表。26年12月期の連結売上高を従来予想の57億円(非連結)→62億円に8.8％上方修正した。 業績好調に伴い、従来無配としていた今期の上期配当を4.5円(前年同期は無配)実施するとし、従来無配としていた下期配当も4.5円実施しする方針とした。年間配当は9円で、9期ぶりに復配となる。 ※今期から連結決算に移行。 株探ニュー