「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」日本代表・侍ジャパンの臨時アドバイザーを務めたダルビッシュ有投手（パドレス）が16日（日本時間17に日）、自身のXを更新。準々決勝で敗退したチームの選手や首脳陣、ファンへ向けて感謝の言葉を記した。 ■「難しい立場でしたが……」 ダルビッシュの投稿は以下の通り。「目指していた終わり方ではなかったですが監督、コーチ、選手、スタ