２月、現金５００万円が入ったかばんが奪われた事件で、１８歳の男２人を逮捕です。 強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、いずれも神戸市長田区に住む１８歳の男２人です。 警察によりますと、２人は２月２５日、大阪市住吉区の路上で、中国人の会社員の男性（３７）にスタンガンを押し当て、顔面を殴る暴行を加えて重傷を負わせ、現金５００万円が入った手提げかばんを奪った疑いがもたれています。 付近の防犯カメラの捜