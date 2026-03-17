土地取引の指標となる公示地価。大阪と京都の商業地のキーワードは、“キタよりミナミ”です。 毎年１月１日時点の地価を鑑定し、公表される「公示地価」。 大阪・ミナミの戎橋のすぐそばにあるビルは、１平方メートルあたり２５００万円で、ここ５年トップだったキタの地点からミナミが６年ぶりに首位を奪還しました。 今回、大阪府内で最も地価の上昇率が高かった場所もミナミにある串カツ店が入る