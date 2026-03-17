京都アニメーション放火殺人事件の青葉真司死刑囚の控訴取り下げについて、大阪高裁は有効とする決定をしました。 ２０１９年、京都アニメーション第１スタジオに放火し、３６人を殺害、３２人に重軽傷を負わせたなどとして、１審の京都地裁は青葉真司死刑囚（４７）に死刑判決を言い渡しました。 青葉死刑囚と弁護人は控訴しましたが、去年１月に本人が控訴を取り下げ死刑が確定しました。 弁護側は控訴の