大阪・梅田で鋼鉄管が地中から突き出た問題で、通行止めが一部解除され、ようやく車が通れるようになりました。 （記者リポート）「下道の通行止めが解除されたため、飛び出た鋼鉄管のすぐ横を車が通ります」 １７日午後３時に通行が再開された「新御堂筋」の下道。 ３月１１日、この場所で下水道工事の影響で鋼鉄管が一時、高架ぎりぎりの地上約１３ｍの高さにまで突き出しました。これに伴い、新御堂筋の下道部