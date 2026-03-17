女優の安田成美（59）が17日、自身のインスタグラムを更新。手編み作品が完成したことを報告した。安田は「やっと出来たー」と、カラフルな手編みのバッグを披露した。サイズを確認中の自身の姿も公開し、「丁度メロンが入る！」と伝えた。この投稿にフォロワーからは「カラフルでとっても可愛いですね〜」「素敵」「元気になる色！」「めっちゃかわいいですね」「嬉しそうな成美さんがたまらなく可愛いです」「かわいすぎで