ギブソン・ブランズ・ジャパンは、3月20日公開の映画『君が最後に遺した歌』とのコラボレーションを展開する。【写真】生見愛瑠がエピフォン・カジノを弾くシーン映画『君が最後に遺した歌』より同作は、2022年公開の映画『今夜、世界からこの恋が消えても』の制作チームが再集結して手がけた作品。主人公・水嶋春人を道枝駿佑（なにわ男子）が演じ、ヒロイン・遠坂綾音（Ayane）役を生見愛瑠が務める。劇中では、生見がエピ