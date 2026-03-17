STARTOENTERTAINMENTは17日、公式サイトを更新。14日に行われた「Aぇ!group」の福岡公演の来場者が麻しん（はしか）陽性と確認されたことを伝え、注意喚起を促した。同サイトで「当社契約タレントによる公演での麻しん（はしか）患者発生に伴う注意喚起」と題したお知らせを掲載。「3月14日にマリンメッセ福岡A館（福岡市博多区）で開催された『Aぇ!groupLIVETOUR2026Runway」の来場者が、医療機関での検査の結