「水素・燃料電池展」でトヨタ自動車が出展した、水電解装置の実証機の模型＝17日午後、東京都江東区の東京ビッグサイトトヨタ自動車は17日、水を電気分解して水素を製造する水電解装置を2029年にも量産すると発表した。水素を活用した脱炭素化を推進する。東京ビッグサイト（東京都江東区）で同日始まった「水素・燃料電池展」で、愛知県豊田市の本社工場に導入した実証機の模型を初出展した。実証機は5月ごろ本格稼働する。