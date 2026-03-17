2016年5月、広島市の平和記念公園を訪れたオバマ米大統領（当時）に抱きしめられる被爆者の森重昭さん米国が広島に投下した原爆で、米兵捕虜12人が死亡したことを明らかにした歴史研究家で被爆者の森重昭（もり・しげあき）さんが14日午後5時42分、広島市の広島大病院で死去した。88歳。広島市出身。葬儀は既に営まれた。喪主は妻佳代子（かよこ）さん。8歳で被爆。会社勤務の傍ら、独自の調査で米兵捕虜12人が広島で被爆死し