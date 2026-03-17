内閣府は１７日、日本経済の需要と供給能力の差を示す国内総生産（ＧＤＰ）の「需給ギャップ」について、２０２５年１０〜１２月期の推計値がプラス０・２％だったと発表した。金額に換算すると年間で約１兆円程度、需要超過となる。需要超過となるのは２四半期ぶり。今月１０日に発表された２５年１０〜１２月期のＧＤＰ改定値が、速報値の前期比０・１％増から０・３％増に上方修正されたことを反映した。速報値に基づいて試