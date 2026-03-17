土地取引の目安となる公示地価は全国平均で5年連続の上昇となりましたが、建築費が高騰していることの影響もみられます。国土交通省が発表したことし1月1日時点の公示地価の上昇率は、商業地の上位2位が大手半導体メーカーの進出した北海道千歳市の地点でした。去年より4割前後上昇しています。また東京では外国人観光客が増加した浅草や、駅前開発が進む渋谷なども上位に入りました。住宅地の上昇率トップは、別荘などの需要が高