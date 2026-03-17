セクシー女優の七嶋舞（ななしま・まい＝25）が17日、自身のXを更新。多汗症の手術を行ったと明かした。「実はずっと『多汗症』に悩んでました。自分より汗かきな人に出会ったことがないくらいで、2月でもパケ撮影中にクーラーつけたり、冬でも小型の扇風機を持ち歩いたりするくらい」と書き出した。「特に手汗がコンプレックスで、小学生の頃好きだった子と手が当たってしまった時に『気持ち悪い』って言われたのがずっと忘れられ