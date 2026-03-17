《戦争はしちゃダメ 外交をしよう 戦争は外交の失敗 戦争に加担しない》3月16日、脚本家の三谷幸喜氏が主宰する「東京サンシャインボーイズ」の草創期に参画、同劇団の全舞台作品に出演したことでも知られる俳優の相島一之が自身のXを更新。緊迫するイラン情勢を念頭に、このような懸念を綴った。「相島さんは、トランプ大統領がイランと交渉中にもかかわらず先制攻撃したことを『外交の失敗』と指摘しているようです。そして