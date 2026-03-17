ソフトバンクの柳田悠岐外野手（３７）が１７日、首痛のため病院を受診し、精密検査を受けた。この日の中日とのオープン戦（みずほペイペイ）には試合前練習から姿を現さなかった。柳田は２月下旬に首痛を発症し、チームの台湾遠征に帯同せず。３月３日からのオープン戦には出場していたが、１４日からのＤｅＮＡ２連戦（横浜）は首痛の再発により欠場していた。小久保監督は「（首痛とは）付き合わないといけない。劇的に治