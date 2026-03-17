映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』で本格的に演技に復帰したグウィネス・パルトローが、日本時間3月16日に開催された第98回アカデミー賞授賞式に、身体の両サイドがざっくり開いた大胆ドレスをまとって来場した。【写真】グウィネス・パルトロー、正面から見たドレス姿レオナルド・ディカプリオと談笑する姿もPage Sixによると、米ロサンゼルスのドルビーシアターで行われた授賞式に、グウィネスはジョルジオ・ア