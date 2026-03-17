巨人の田中将大投手（３７）が１７日のオープン戦・ヤクルト戦（東京ドーム）前に取材に応じ、右肩のコンディション不良で故障班入りした山崎伊織投手について言及した。開幕投手の最有力候補と見られていた山崎が、開幕まで２週間を切った１５日、右肩のコンディション不良により故障班に合流した。これについて田中将は、「伊織がいないからダメだとか、そういうレベルの話ではないと思うんで」とチーム事情と個々の問題を分