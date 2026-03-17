主に英語圏で活躍する女性VTuberグループ「ホロライブEnglish」による4度目の全体ライブ『hololive English 4th Concert -Serendipity-』の開催を記念し、「ホロライブEnglish」初の全体ライブと、VTuber・森カリオペの初ソロライブが、ABEMAにて3月22日19時より無料配信される。【写真】『hololive English 1st Concert -Connect the World-』ビジュアルこのたび実施が決定した無料配信企画では、2023年に行われた「ホロライ