阪神は１７日、島田海吏外野手が１６日に大阪府内の病院を受診し、左大腿部の筋損傷と診断されたことを発表した。１５日のファーム・リーグ西地区、広島戦に「２番・中堅」で出場しており、その際に負傷した。この日は、兵庫・尼崎の２軍施設「ＳＧＬ」に姿を現したが、別メニューで調整を行った。