▼青森県（青森地方気象台）【津軽】晴れ後くもり【下北】晴れ後くもり【三八上北】晴れ後くもり▼岩手県（盛岡地方気象台）【内陸】晴れ【沿岸北部】晴れ後くもり【沿岸南部】晴れ後くもり▼宮城県（仙台管区気象台）【東部】晴れ後一時雨【西部】晴れ後雨か雪▼秋田県（秋田地方気象台）【沿岸】晴れ後くもり【内陸】晴れ後くもり▼山形県（山形地方気象台）【村山】晴れ後くもり【置賜】晴れ後一時雨【庄内】晴れ後くもり【最上