◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第７節千葉―ＦＣ東京（１８日・フクダ電子アリーナ）Ｊ１東地区９位のＪ１千葉（勝ち点５）は、１８日にホームで３位のＦＣ東京（同１２）と対戦する。連勝を狙った前節の横浜ＦＭ戦では元気のない戦いぶりで０―２の敗戦。小林慶行監督は試合後の会見で「トータルで考えれば力の差が出てしまった」と語るほどの“完敗”だった。中３日で迎えるＦＣ東京戦へ、試合２日前の会見で指揮官は「