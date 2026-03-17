◆オープン戦オリックス―広島（１８日・京セラドーム大阪）オリックス・阿部翔太投手が「大阪市大正区アンバサダー」に就任し、試合前に就任式が行われた。同区生まれで、大阪市立大正東中から酒田南（山形）、成美大、日本生命を経て、２０２０年のドラフト６位でオリックスに入団。自己最多の４９試合に登板した２３年から自身の登板数に応じた寄付金を区に贈呈してきた。区が制定したアンバサダーに就任するのは阿部が初