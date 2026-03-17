Ｊ２藤枝は２１日のアウェー福島戦に向け、１７日に焼津市内で調整した。前節（１４日）の大宮戦（２〇１）でチームの全得点となる２ゴールを決めたＦＷ松木駿之介（２９）が、次節での活躍を誓った。待望の瞬間だった。出場停止中の得点源ＦＷ菊井悠介（２６）に代わり、シャドーで先発出場。前半３５分にヘディングで先制点を挙げ、後半１２分には追加点を決めた。昨季加入後、藤枝での初ゴールを含む２得点となった。「メッ