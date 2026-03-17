放課後の居場所が、子どもの意欲や心のあり方を左右する―。そんな実態が、特定非営利活動法人放課後ＮＰＯアフタースクールの調査（全国の小学生保護者２２８３人対象）で浮かび上がった。公立学童の退所時期は小学３年生が最多の３２．９％で、「小３の壁」が依然として大きな分岐点となっている。一方、小学１年生でも約２割が退所し、特に４〜６月に約１割が離脱するなど、低学年段階から継続利用が難しい現状も見える。退所