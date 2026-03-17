米メディア「ニューヨークポスト」（ウェブ版）が2026年3月16日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の戦略に関して「根本的な問題があった」と指摘した。「日本のアイデンティティの危機がWBCでの惨敗を招いた」 1次ラウンド・プールCを首位で通過した日本は、15日に米フロリダ州マイアミで準々決勝を行い、プールD2位のベネズエラに5−8で負けた。 試合は、重量打線で臨んだベネズエラが打力で日本を圧倒した。