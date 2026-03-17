◆オープン戦巨人―ヤクルト（１７日・東京ドーム）巨人は１７日、ヤクルト戦のスタメンを発表した。先発はこれが今季実戦３度目の登板となる戸郷で大城とバッテリーを組む。戸郷は「やっぱり試合をこなしていけばいくほどフォームも安定すると思いますし、球速だったり、目に見えるところというのはしょうがない。自分の中で納得できる投球ができればそれが１番」と意気込みを語った。また１５日の日本ハム戦でチーム１号を