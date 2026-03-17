「しっかり寝たはずなのに疲れが残る」。そんな感覚に覚えのある人は少なくないだろう。株式会社野口医学研究所が全国の男女１８００人を対象に実施した「年代別疲労×睡眠実態調査２０２６」では、とりわけ５０代において、睡眠と疲労が複雑に絡み合う深刻な実態が浮かび上がった。調査によると、５０代以上の６５．１％が睡眠に不満を抱えており、さらに約８割が疲労を「解決できないもの」と受け止めている。単に忙しさの問