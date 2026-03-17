◆オープン戦ソフトバンク―中日（１７日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・柳田悠岐外野手とジーター・ダウンズ内野手が試合前練習に姿を見せなかった。柳田は、キャンプ終盤で首痛を発症した。台湾遠征は不参加で、その後は早期復帰でチームに合流。オープン戦も８試合に出場していたが、１４日のＤｅＮＡ戦（横浜）は再び首痛のため欠場した。この日、精密検査を受けた。小久保監督は「恒常的な問題だと思う。この