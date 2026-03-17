◆大相撲春場所１０日目（１７日・エディオンアリーナ大阪）西前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）は、同８枚目・正代（時津風）に寄り倒され、２敗に後退した。過去１勝７敗と苦手の相手に、左を差され、一気の押しに土俵を割った。前日は、うるさい東前頭２枚目・宇良（木瀬）に完勝して、自身最速で給金を直した。だが、この日は、いいところなく、あっけなく敗れた。