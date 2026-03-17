歌手で女優のテヤナ・テイラーが、アカデミー賞授賞式の舞台裏で、警備員とひと騒動あったようだ。出演作「ワン・バトル・アフター・アナザー」の作品賞を共演者らとともに受け取った後、混雑した舞台裏で警備員に乱暴に触れられたとして激怒している様子がカメラに収められた。 【写真】架空のK―POPガールズグループアカデミー賞授賞式でパフォーマンス その動画