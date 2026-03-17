東日本太平洋側と西日本では、昨年2025年11月中旬以降、少雨の状態が続いています。この状態は向こう1か月程度続く可能性があります。気象庁は農作物や水の管理等に十分に注意するよう呼び掛けています。降水量が平年の半分以下の地域も東日本太平洋側と西日本では、昨年11月中旬から2月中旬まで、低気圧や前線の影響を受けにくく、高気圧に覆われて晴れた日が多かったため、少雨の状態となりました。その後、降水があった日もあり