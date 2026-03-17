中東情勢の影響でトルコ遠征から変更日本サッカー協会（JFA）は3月17日、3月に予定していたU-21日本代表のトルコ遠征の中止と、代替活動として韓国での海外遠征を実施することを発表した。27日にU-21アメリカ代表、29日にU-23韓国代表と対戦する。今回の遠征で、大岩剛監督が率いるU-21日本代表は現地時間3月27日にU-21アルバニア代表と、同30日にU-21セルビア代表との親善試合を行う予定だった。しかし、周辺地域の情勢悪化を