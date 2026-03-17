〈中立ではいられない世界で、それでも「善くある」とはどういうことか？ 宇垣美里が映画『ウィキッド 永遠の約束』から受け取ったもの〉から続く世界中のファンを熱狂させた映画版『ウィキッド』の完結編が、日本でも公開された。ユーモアに満ちた前編『ウィキッド ふたりの魔女』に比べ、後編『永遠の約束』は、ダークで、感情的で、ドラマチックだ。ただし、これはふたつでひとつの映画であり、撮影も同時に行っている。意識