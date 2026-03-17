「シンプルに強かったですね、ベネズエラは」【2012年ドラフトの同期として】大谷翔平や鈴木誠也、菅野智之など大物が揃った2012年ドラフト組WBC2026、準々決勝でベネズエラに5−8で破れ、侍ジャパン連覇の夢はついえた。試合を振り返り、元DeNAベイスターズ投手で侍ジャパン経験もある三嶋一輝はこう話す。DeNA時代の三嶋一輝「打たれた投手がフォーカスされがちですけど、シンプルに相手が強かったということは認めざるを得な