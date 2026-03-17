2027年春に卒業予定の学生の就職活動が3月に解禁されました。企業側にとって厳しい採用環境の中、人材確保へ必死。静岡県内では初任給を上げて、30万円を超えるスーパーマーケットも出てきています。就職活動の解禁で、3月から静岡県内でも合同説明会が行われるなど、本格的に就活がスタート。2026年の新卒採用は、どのような傾向があるのでしょうか？大手就職情報サイト「マイナビ」の担当者に話をうかが