原油高の影響は信州のクリーニング店にも広がっています。ドライクリーニングに欠かせない石油由来の溶剤の値上がりが続いていて、経営への負担が増しています。ファッションケアー明和小池正樹社長「本当にこの先どうなるんだという、不安の方が大きいですね」長野市で半世紀以上営業を続けているこちらのクリーニング店。いま、原油の高騰による影響を受けています。主に油汚れを落とすための「ドライ