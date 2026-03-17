土地取り引きの指標となる地価が公示されました。静岡県内の地価平均変動率は2025年に比べ住宅地で横ばい、商業地と工業地で上昇しました。地価公示は、2026年1月1日を基準に土地の価格を調査したもので、県内は661地点が対象です。平均変動率は、2025年と比べ住宅地は2年連続で横ばい。商業地は3年連続、工業地は4年連続で上昇しました。住宅地で最も価格が高かったのは、JR東静岡駅に近い静岡市駿河区曲金6丁目のマンション用地