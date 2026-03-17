日本を動かす官僚の街・霞が関から“マル秘”情報をお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「霞が関コンフィデンシャル」。最新号から、ダイジェストで紹介します。【画像】日銀初の女性総裁候補とされる清水季子氏◆◆◆日銀・女性総裁の可能性は？日本銀行の副総裁人事に注目が集まっている。内田眞一副総裁（昭和61年、日銀入行）が目下、白血病で入院中であることは本人が明かしている。とはいえ、やる気は十分で、年初に