〈「精神的に良好と言えない」不調をみずから認める発言を…藤井聡太がカド番に追い込まれた王将戦の最中、中継に映らない舞台裏では何が起きていたのか〉から続く藤井聡太王将に永瀬拓矢九段が挑戦する、第75期ALSOK杯王将戦七番勝負（主催：日本将棋連盟、特別協賛：ALSOK、特別協力：毎日新聞社・スポーツニッポン新聞社）の第5局が、3月8・9日にかけて栃木県大田原市「ホテル花月」で行われた。ここまでの星取りは藤井の1勝3