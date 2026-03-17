「黄金世代」として知られ、ツアー通算12勝の人気女子プロゴルファー小祝さくら（27）が、男子プロの桂川有人（27）と結婚していたことが「週刊文春」の取材で分かった。【画像】小祝さくらの結婚相手・桂川有人プロを見る小祝さくら©︎時事通信小祝の所属先であるニトリが「週刊文春」の取材に事実関係を認めた。2人の結婚生活やデートの様子について、「週刊文春 電子版」の配信記事で詳しく報じている。（「週