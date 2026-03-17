イラクの首都バグダッドにあるアメリカ大使館に17日、ドローンなどによる攻撃がありました。ロイター通信によりますと、17日未明、バグダッドのアメリカ大使館に対し、ロケット弾と少なくとも5機のドローンによる攻撃がありました。目撃者によりますと迎撃に失敗したとみられるドローン1機が敷地内に落ち火と煙が立ち上ったということです。バグダッドのアメリカ大使館は今回の攻撃前から「イランと関連のある武装組織がイラク全土