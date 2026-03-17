阪神の島田海吏外野手（３０）が大阪市内の病院を受診し、「左大腿部の筋損傷」と診断されたことが１７日、分かった。１５日のファーム・リーグ広島戦で患部を損傷したという。１６日に大阪市内の病院を受診し、検査結果が明らかになった。この日の練習から別メニュー調整となっていた。