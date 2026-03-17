俳優の青柳文太郎（あおやぎ・ぶんたろう）さんが虚血性心疾患のため死去した。70歳だった。所属事務所が17日発表した。所属していた「俳協」は公式サイトで「令和8年2月16日（月）、虚血性心疾患のため永眠いたしました。享年70」と発表。「通夜葬儀に関しましては親族の意向により、近親者のみにて相済ませました。長年にわたり、青柳文太郎へご声援、ご指導、ご鞭撻を賜りまして誠にありがとうございました。ここに生前の