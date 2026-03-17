アメリカなど大国の「力の支配」が広がる国際社会において、日本を含む各国が協力して課題解決に臨む「多国間主義」が窮地に立たされている。今月11日、欧米やアジアの政治リーダーらが集い、各国で協調して課題を解決していく“多国間主義”の再構築をテーマに議論する「東京会議2026」が都内で開催された。この会議の意義と日本の現状について、テレビ朝日外報部の岡田豊デスクに聞いた。【映像】日本の凋落がひと目でわかるパ