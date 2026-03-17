環境省は17日、企業や民間団体などが管理する希少な動植物の保全区域「自然共生サイト」に、仙台市の「仙台三高時習の森」など33都道府県の84件を認定したと発表した。地域生物多様性増進法に基づく措置。同法施行前からの認定分を含む累計が569件となり、目標の500件を上回った。全都道府県で唯一サイトがなかった島根県から今回3件が認められた。時習の森は、宮城県仙台第三高校が管理。教職員や高校生が地元の小学生に自