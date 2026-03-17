違法な成分を含む植物片を販売目的で密輸した疑いで、ソマリア国籍の男が逮捕・起訴されました。ムスタファ・ヒラド・オメル被告（48）は違法な成分が含まれ、興奮作用がある植物片「カート」を販売目的でルワンダ共和国から密輸し所持していた罪で逮捕・起訴されました。ムスタファ被告は「カート」を合法の乾燥植物と申告し、段ボールに詰めて密輸していましたが東京税関の検査で発覚しました。関東信越厚生局麻薬取締部は、ムス